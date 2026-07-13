به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، به گفته خبرنگاران خبرگزاری صدا وسیما، انفجارهایی در شهرستان های سیریک، جاسک، قشم و بندرعباس رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، حمله امشب به دکل مخابراتی اطراف روستای طاهرویی سیریک بوده، جایی که در حملات قبلی هم مورد اصابت قرار گرفته بود.

بنا بر اعلام خبرگزاری صداوسیما، سازمان تروریستی سنتکام از حمله مجدد ارتش آمریکا به خاک ایران خبر داد.

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هرمزگان شامگاه و بامداد دیروز یکشنبه نیز چندین بار هدف حملات موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

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