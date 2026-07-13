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صدوسی‌وچهارمین شب خون‌خواهی رهبر شهید؛ تداوم عهد ملت با آرمان‌های انقلاب

صدوسی‌وچهارمین شب خون‌خواهی رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ مراسمی که در آن حاضران با نوای عزاداری و تجدید میثاق، بر ادامه راه شهید و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
عکاس :فریبا فضلی - نجمه باقرزاده
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ - ۰۸:۱۳
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، رهبرشهیدانقلاب ، میدان
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