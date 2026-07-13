صدوسی‌وچهارمین شب خون‌خواهی رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ مراسمی که در آن حاضران با نوای عزاداری و تجدید میثاق، بر ادامه راه شهید و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

عکاس : فریبا فضلی - نجمه باقرزاده