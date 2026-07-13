معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی از شهرهای اهواز، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک و بهبهان مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.

جزئیات حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی به ۶ شهر خوزستان،دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵

جزئیات حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی به ۶ شهر خوزستان،دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی اظهار داشت: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت .

وی افزود: در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نیز نقاطی در شهرستان های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفتند.

حیاتی تصریح کرد: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه نیز ۴ نقطه در شهرستان های امیدیه و ماهشهر مورد اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفتند.

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان؛ در ساعت ۲ بامداد نیز یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی هرگونه اصابت به فرودگاه اهواز را رد و اظهار کرد: دو نطقه مورد اصابت اطراف محدوده شهر بوده اند و دستگاه های مربوطه در حال ارزیابی خسارات احتمالی هستند که گزارش های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.