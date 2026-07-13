جزئیات حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی به ۸ شهر خوزستان،دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی از شهرهای اهواز، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.