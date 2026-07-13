جزئیات حملات هوایی دشمن به ۸ شهر خوزستان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بامداد امروز نقاطی از شهر‌های اهواز، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.