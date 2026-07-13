به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمان‌های اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکست‌های اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

در پاسخ به این شرارت‌ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودککش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم