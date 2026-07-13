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روابط عمومی سپاه از درهم کوبیده شدن مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمانهای اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکستهای اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه میدهد.
در پاسخ به این شرارتها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودککش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.
عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم