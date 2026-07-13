

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، یکصد و سی و نهمین دوره رقابت‌های تنیس ۵۳ میلیون و ۵۵۰ هزار پوندی ویمبلدون سومین گرنداسلم سال ۲۰۲۶ دیروز در زمین‌های چمن ورزشگاه لاون کلاب انگلیس به پایان می‌رسد.

یانیک سینر در فینال ویمبلدون ۲۰۲۶، الکساندر زورف را شکست داد و بار دیگر جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. مرد شماره یک تنیس جهان در دیداری که با برتری اولیه حریف آلمانی آغاز شده بود، با نتیجه ۳ بر یک و با امتیاز‌های ۶-۷، ۷-۶، ۶-۳ و ۶-۴ پیروز شد.

زورف ست نخست را با تکیه بر سرویس‌های قدرتمند و تمرکز بالا در تای‌بریک به سود خود تمام کرد، اما سینر از ست دوم کنترل مسابقه را به دست گرفت. تنیسور ایتالیایی در تای‌بریک ست دوم با خونسردی بیشتری بازی کرد و پس از برابر کردن نتیجه، در دو ست بعدی ریتم بازی را کاملاً در اختیار گرفت.

از ست سوم به بعد، برتری سینر در رالی‌های طولانی، ضربات عمیق از انتهای زمین و مدیریت امتیاز‌های حساس، اختلاف اصلی دو بازیکن را رقم زد. زورف که برای نخستین قهرمانی خود در ویمبلدون می‌جنگید، پس از شروع خوب مسابقه نتوانست فشار سینر را کنترل کند و در گیم‌های پایانی، اشتباهات بیشتری از خود نشان داد.

سینر با این پیروزی، برای دومین سال پیاپی قهرمان ویمبلدون شد و تعداد عنوان‌ها خود در گرنداسلم‌ها را به عدد ۵ رساند؛ عنوانی که جایگاه او را به عنوان چهره مسلط نسل جدید تنیس جهان محکم‌تر کرد، زورف نیز که در چند هفته پیش در رولان گاروس به قهرمانی رسیده بود، با وجود رسیدن به فینال ویمبلدون، بار دیگر مقابل سینر ناکام ماند و دستش از جام کوتاه ماند.



نواک جوکوویچ تنیسور کهنه کار صرب بازهم تلاش کرد با کسب عنوان قهرمانی رکورد فتح گرنداسلم‌های خود را به ۲۵ قهرمانی برساند و با رکورد فتح این تورنمنت برابری کند، اما در نیمه نهایی حذف شد.

راجر فدرر نیز در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ هشت بار قهرمان شده و در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ نایب قهرمان شده است و همچنان رکورد دار قهرمانی در گرنداسلم ویمبلدون است. جوکوویچ نیز در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، هفت بار قهرمان و در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ نایب قهرمان تنیس ویمبلدون شده است.

به قهرمانان هر بخش ۲۰۰۰ امتیاز و به تنیسور‌های فینالیست مردان ۱۲۰۰ و زنان ۱۳۰۰ امتیاز در رنکینگ جهانی تعلق می‌گیرد و به قهرمان مسابقات ۳ میلیون پوند و به نایب قهرمان یک میلیون و ۵۲۰ هزار پوند جایزه نقدی داده می‌شود. به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی نیز ۸۰۰ هزار پوند پرداخت خواهد شد.

نواک جوکوویچ از صربستان (بخت ۷ قهرمانی) و آرتور فری از انگلیس سوم مشترک شدند.

در بخش انفرادی مردان که از سال ۱۸۷۷ سابقه برگزاری دارد، راجر فدرر از سوئیس با ۸ قهرمانی رکورد دار است. ویلیام رنشاو از انگلیس، پیت سمپراس از آمریکا و نواک جوکوویچ از صربستان هر سه با ۷ قهرمانی دوم مشترک هستند. بیورن بورگ از سوئد و لاورنس دوهرتی از انگلیس و نیز هر یک با ۵ قهرمانی در رده پنجم مشترک جای گرفته‌اند.