در سالروز حجاب و عفاف، مردم ولایت‌مدار روستای سنگده در بخش دودانگه ساری، با برگزاری صد و سی و سومین مراسم «بعثت خون»، ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های نظام اسلامی، بر مطالبات خود مبنی بر انتقام خون شهدا، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کردند.

تجدید میثاق مردم سنگده با آرمان شهدا، حجاب و ولایت

تجدید میثاق مردم سنگده با آرمان شهدا، حجاب و ولایت

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اهالی همیشه در صحنه و غیور روستای سنگده، در آیین حماسیِ صد و سی و سومین «بعثت خون»، با حضور پرشور خود، فضای روستا را با عطر شهادت و ولایت‌مداری معطر کردند.

این مراسم که با راهپیمایی حماسی مردم از مسجد روستا تا میدان امام خمینی (ره) همراه بود، با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و همخوانی سرود ملی، پیوند ناگسستنی خود را با انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در ادامه این برنامه معنوی، حاضران با همخوانی صلوات خاصه امام رضا (ع) و قرائت همگانی فراز چهاردهم صحیفه سجادیه، فضای عرفانی ویژه‌ای به مراسم بخشیدند. همچنین مرثیه‌خوانی و سینه‌زنی در ایام شهادت آل‌الله (ع) و سر دادن فریادهای «یا حسین (ع)»، شور انقلابیِ خون‌خواهانِ این منطقه را دوچندان کرد.

شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم، با قرائت دعای فرج حضرت صاحب‌الزمان (عج)، ضمن ابراز انزجار از توطئه‌های دشمنان، بر تداوم راه شهیدان و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند