پخش زنده
امروز: -
مسابقات انتخابی تیم کاراته جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و کمتر از ۲۱ سال در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری انتخابی تیم جوانان، ورزشکاران برتر هر وزن برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا اردن ۲۰۲۶ مشخص شدند و راهی مرحله بعدی اردوی تیم ملی شدند.
همچنین در رده سنی کمتر از ۲۱ سال نیز، مدال آوران مرحله دوم رقابتهای لیگ کاراته وان با یکدیگر به رقابت پرداختند و یک نفر برتر هر وزن راهی مرحله بعدی انتخابی این تیم شد.
نتایج این رقابتها به شرح زیر است:
رده سنی جوانان:
وزن ۵۵- کیلوگرم: بنیامین صحاف (استان قزوین)
وزن ۶۱- کیلوگرم: ابوالفضل نوروزی از قزوین و یاسین علیزاده (استان تهران)
وزن ۶۸- کیلوگرم: محمد عبدالهی (استان تهران)
وزن ۷۶- کیلوگرم: پرهام جهان باز (استان گیلان)
وزن ۷۶+ کیلوگرم: ابوالفضل سلیمانی (همدان)
رده سنی کمتر از ۲۱ سال:
- وزن ۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل آبرون (استان قزوین)
- وزن ۶۰- کیلوگرم: سبحان اخلاقی (استان تهران)
- وزن ۶۷- کیلوگرم: مهدی چوبکزن (استان مازندران)
- وزن ۷۵- کیلوگرم: امیرمحمد نیکپی (استان البرز)
- وزن ۸۴- کیلوگرم: امیرعباس کاوسی (استان لرستان)
- وزن ۸۴+ کیلوگرم: امیرحسین فراهی (استان فارس)