

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری انتخابی تیم جوانان، ورزشکاران برتر هر وزن برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اردن ۲۰۲۶ مشخص شدند و راهی مرحله بعدی اردوی تیم ملی شدند.

همچنین در رده سنی کمتر از ۲۱ سال نیز، مدال آوران مرحله دوم رقابت‌های لیگ کاراته وان با یکدیگر به رقابت پرداختند و یک نفر برتر هر وزن راهی مرحله بعدی انتخابی این تیم شد.

نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده سنی جوانان:

وزن ۵۵- کیلوگرم: بنیامین صحاف (استان قزوین)

وزن ۶۱- کیلوگرم: ابوالفضل نوروزی از قزوین و یاسین علیزاده (استان تهران)

وزن ۶۸- کیلوگرم: محمد عبدالهی (استان تهران)

وزن ۷۶- کیلوگرم: پرهام جهان باز (استان گیلان)

وزن ۷۶+ کیلوگرم: ابوالفضل سلیمانی (همدان)

رده سنی کمتر از ۲۱ سال:

- وزن ۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل آبرون (استان قزوین)

- وزن ۶۰- کیلوگرم: سبحان اخلاقی (استان تهران)

- وزن ۶۷- کیلوگرم: مهدی چوبک‌زن (استان مازندران)

- وزن ۷۵- کیلوگرم: امیرمحمد نیک‌پی (استان البرز)

- وزن ۸۴- کیلوگرم: امیرعباس کاوسی (استان لرستان)

- وزن ۸۴+ کیلوگرم: امیرحسین فراهی (استان فارس)