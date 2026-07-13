به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع افزود: این طرح ۷۰ درصد پیشرفت دارد و با اعتبارتخصیص یافته طبقه سوم طرح که به عنوان بخش تحقیقات است به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: ساختمان مرکز تحقیقات فسیل ایران در مراغه با زیربنای حدود هشت هزار متر مربع و سه طبقه در حال ساخت است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه افزود: در کاوش‌های فسیلی این منطقه تاکنون هفت هزار قطعه فسیل حیوانات مهره دار در هشت فصل کاوش استخراج شده است.

غلامرضا زارع افزود: نخستین کاوش فسیلی در منطقه مراغه ۱۷۰ سال پیش توسط روس‌ها انجام شده است و پس از آن محققان اتریشی، آلمانی، ژاپنی و آمریکایی تحقیقات و کاوش‌هایی دراین زمینه انجام داده‌اند.

وی اضافه کرد: پس از ۱۱ سال وقفه عملیات تکمیل مرکز تحقیقات فسیل شناسی ایران در مراغه از سال گذشته از سرگرفته شده است.

منطقه فسیلی مراغه ۴۰ هزار هکتار از مناطق ارزشمند در کشور و جهان است.