پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت مرکز تحقیقات فسیل ایران در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع افزود: این طرح ۷۰ درصد پیشرفت دارد و با اعتبارتخصیص یافته طبقه سوم طرح که به عنوان بخش تحقیقات است به بهره برداری خواهد رسید.
وی اضافه کرد: ساختمان مرکز تحقیقات فسیل ایران در مراغه با زیربنای حدود هشت هزار متر مربع و سه طبقه در حال ساخت است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه افزود: در کاوشهای فسیلی این منطقه تاکنون هفت هزار قطعه فسیل حیوانات مهره دار در هشت فصل کاوش استخراج شده است.
غلامرضا زارع افزود: نخستین کاوش فسیلی در منطقه مراغه ۱۷۰ سال پیش توسط روسها انجام شده است و پس از آن محققان اتریشی، آلمانی، ژاپنی و آمریکایی تحقیقات و کاوشهایی دراین زمینه انجام دادهاند.
وی اضافه کرد: پس از ۱۱ سال وقفه عملیات تکمیل مرکز تحقیقات فسیل شناسی ایران در مراغه از سال گذشته از سرگرفته شده است.
منطقه فسیلی مراغه ۴۰ هزار هکتار از مناطق ارزشمند در کشور و جهان است.