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روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای از انهدام مخازن سوخت و سامانههای پاتریوت آمریکا در کویت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه سپاه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
به استحضار مردم شریف ایران میرسانیم، رزمندگان پرافتخار نیروی هوافضای سپاه، در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز آمریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی سالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند.
عملیات مقابله به مثل فرزندان غیور شما ادامه دارد.
تنگه هرمز سرزمین ماست و اجازه نخواهیم داد یک ارتش یاغی و کودککش از آن سوی دنیا به دخالتهای غیرقانونی خود در آن ادامه دهد.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ