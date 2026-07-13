در راستای توسعه ورزش‌های طبیعت‌گردی و ارتقای سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران، گروه کوهنوردی شهرستان فلاورجان موفق به صعود به ارتفاعات شاهانکوه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، جمعی از کوهنوردان توانمند شهرستان فلاورجان با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت کامل اصول ایمنی، موفق شدند بر فراز قله شاهانکوه ایستادگی کنند.

این صعود که با هدف تقویت روحیه جمعی و آشنایی بیشتر با مسیر‌های کوهستانی منطقه انجام شد، با سلامت کامل تمامی شرکت‌کنندگان به پایان رسید.