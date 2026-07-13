انسیه فنایی رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی آموزش و پرورش استان اصفهان با رأی مجمع به عضویت هیئت‌رئیسه فدراسیون ورزش دانش‌آموزی درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ انسیه فنایی رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران با کسب ۳۹ رأی از آرای مأخوذه، به عنوان کارشناس خبره به عضویت هیئت‌رئیسه این فدراسیون انتخاب شد.

هیئت‌رئیسه فدراسیون ورزش دانش‌آموزی متشکل از دو نایب‌رئیس، یک کارشناس خبره، یک خزانه‌دار، یک نماینده هیئت‌های استانی و رئیس فدراسیون است که اعضای آن برای مدت چهار سال مسئولیت هدایت و سیاست‌گذاری این فدراسیون را بر عهده دارند.