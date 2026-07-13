به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مسابقات که از صبح امروز آغاز شد تیم‌ها به صورت همزمان در ۳ سالن ورزشی (سالن اردوگاه شهید بهشتی، سالن تختی و سالن ولایت شهر ابریشم) به صورت رسمی به رقابت می‌پردازند.

در این مسابقات که ۲۳ تیم در چهار گروه تا ۲۶ تیرماه با هم رقابت می‌کنند.

در گروه A تیم‌های قم، خراسان رضوی، کردستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین و آذربایجان شرقی و در گروه B تیم‌هایی از اصفهان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و هرمزگان ودر گروه C تیم‌های تهران، یزد، کرمان، البرز، کرمانشاه و مرکزی و در گروه D تیم‌هایی از فارس، فلاورجان، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان و بوشهر حضور دارند.