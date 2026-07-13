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مدیر حج و زیارت استان اردبیل گفت: ثبتنام در سامانه سماح، شرط اصلی بهرهمندی از ارز اربعین و خدمات درمانی و راهنمایان در داخل خاک عراق است و تاکنون نزدیک به ۶ هزار نفر در استان برای شرکت در همایش پیادهروی اربعین ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم احدی، مدیر حج و زیارت استان اردبیل اظهار کرد: ثبتنام زائران اربعین در سامانه سماح انجام میشود و فرایند دریافت ارز اربعین نیز در دستور کار قرار گرفته است. ثبتنام در این سامانه، شرط اصلی بهرهمندی از خدمات ارزی و سایر خدمات محسوب میشود.
وی همچنین گفت: تاکنون نزدیک به ۶,۰۰۰ نفر در استان اردبیل برای شرکت در همایش پیادهروی اربعین حسینی ثبتنام کردهاند ثبتنام در سامانه سماح مطابق مصوبه ستاد مرکزی اربعین الزامی است و شرط بهرهمندی از خدماتی مانند خدمات درمانی، راهنمایان در داخل خاک عراق، مدیریت امور سفرها و دریافت ارز است.
مدیر حج و زیارت استان اردبیل افزود: هر زائری که متقاضی اعزام به اربعین است، باید در این سامانه ثبتنام و مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان را پرداخت کند تا کد رهگیری برای او صادر شود و بهعنوان ثبتنامشده نهایی در سامانه لحاظ گردد.
احدی در پایان تأکید کرد: زائران پس از ثبتنام در این سامانه، میتوانند از خدمات بیمه و درمانی در داخل خاک عراق بهرهمند شوند و همچنین با مراجعه به بانکهای عامل معرفیشده، به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دینار ارز اربعین خود را دریافت نمایند و سفری بدون دغدغه را تجربه کنند.