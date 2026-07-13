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آیین یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام شهید سیدعلی حسینی خامنهای، با حضور گسترده اقشار مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان در مسجد جامع شهرستان قرچک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم حجتالاسلام صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ادامه راه شهدا، حفظ وحدت و تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
شرکتکنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای انقلابی و تجدید بیعت با آرمانهای شهدا، بر ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و انقلاب تأکید کردند.
همچنین مردم شهرستان قرچک در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما، با محکوم کردن جنایتهای دشمنان، خواستار انتقام از عاملان این اقدامات شدند و تأکید کردند که خون شهدا، عزم ملت ایران برای مقاومت و ایستادگی را مستحکمتر کرده است.