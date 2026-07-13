به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال ۳ به ۳ تیگارد، یکی از دو نماینده ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ International lite quest در شهر کایسری ترکیه به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

نماینده ایران پس از صدرنشینی در مرحله گروهی با کسب ۳ پیروزی مقابل نمایندگان ترکیه و ترکمنستان، در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم تیسان، دیگر نماینده ایران به پیروزی رسید. تیگارد در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه نهایی نیز مقابل نمایندگان صربستان و بوسنی به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

تیگارد در صورت کسب قهرمانی، سهمیه حضور در رقابت‌های چلنجر تور جهانی بسکتبال ۳ به ۳ در کشور مغولستان را دریافت خواهد کرد.

رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ International lite quest با حضور ۳۲ تیم از ۱۸ کشور جهان در شهر کایسری ترکیه در حال برگزاری است.