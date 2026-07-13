نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدامات و برنامه‌های این سازمان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان مجلس در ادامه نظارت های میدانی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدامات و برنامه های این سازمان را بررسی کردند.

ساماندهی نیروهایِ شرکتی در دستگاه های اجرایی ، محور مورد تاکید در این نشست مشترک بود.

گزارش از حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما