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رئیس دادگستری شهرستان بم از تسریع در روند بازسازی فرودگاه این شهرستان با همکاری بخش خصوصی، مدیریت فرودگاههای استان کرمان و اداره کل راه و شهرسازی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان بم با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان، مدیرکل فرودگاههای استان کرمان، فرماندار بم، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیر فرودگاه بم و رؤسای مجموعه ارگ جدید برگزار و آخرین وضعیت بازسازی زیرساختهای فرودگاه این شهرستان بررسی شد.
رئیس دادگستری شهرستان بم در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی فرودگاه بم در توسعه منطقه گفت: همافزایی میان بخش خصوصی، مدیریت فرودگاههای استان و اداره کل راه و شهرسازی برای تسریع در بازسازی فرودگاه شکل گرفته است و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مسئول، عملیات بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل فرحبخش با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از روند اجرای این پروژه افزود: در صورت بروز هرگونه مانع در مسیر اجرای عملیات بازسازی، دستگاه قضایی برای رفع موانع قانونی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خللی در روند اجرای پروژه ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی و امنیتی حمله به فرودگاه بم تصریح کرد: دستگاه قضایی علاوه بر نظارت و پیگیری مستمر روند بازسازی، طرح شکایت از عاملان بینالمللی این حمله را نیز با جدیت دنبال میکند تا زمینه برخورد قانونی با عاملان این اقدام فراهم شود.
در این نشست، مسئولان حاضر بر ضرورت تسریع در تکمیل بازسازی فرودگاه بم و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری مجدد از این زیرساخت مهم حملونقل هوایی تأکید کردند.