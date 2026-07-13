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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام گفت: توسعه زیرساختهای عرضه و معرفی صنایعدستی استان در مرز بینالمللی مهران، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما, فرزاد شریفی در جریان بازدید میدانی از محل استقرار غرفه های صنایعدستی در مرز مهران گفت: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، توسعه زیرساختهای عرضه و معرفی صنایعدستی استان ایلام در مرز بینالمللی مهران با جدیت در دستور کار قرار دارد.
فرزاد شریفی افزود : در همین راستا، میرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، به همراه نعمتی فرماندار شهرستان مهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در محل جانمایی غرفههای صنایعدستی، از روند آمادهسازی این فضا بازدید کردند.
وی گفت : در این بازدید، جانمایی غرفهها، نحوه استقرار صنعتگران و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ارائه مطلوب محصولات صنایعدستی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ایجاد فضایی در شأن زائران اربعین و هنرمندان ایلامی تأکید شد.
شریفی با بیان اینکه اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی هنر، فرهنگ و هویت بومی استان ایلام است، افزود: با برنامهریزی انجامشده، تلاش میشود زمینه حضور مؤثر صنعتگران و عرضه محصولات فاخر صنایعدستی در مرز مهران فراهم شود تا علاوه بر معرفی توانمندیهای استان، از ظرفیت بزرگ اربعین برای رونق اقتصاد هنرمندان نیز بهرهگیری شود.