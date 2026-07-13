مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با ششمین هفته پویش «نبض تحول دیجیتال»، صدور پروانه فعالیت شرکت ثالث ارائه‌دهنده خدمات بازرسی بالک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها در پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو الکترونیکی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید کاظمی، مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو، با اشاره به اجرای ششمین هفته پویش «نبض تحول دیجیتال» اظهار داشت: در ادامه تحقق وعده ارائه خدمات جدید به‌صورت هفتگی، فرآیند صدور پروانه فعالیت شرکت ثالث ارائه‌دهنده خدمات بازرسی بالک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به‌طور کامل الکترونیکی و از طریق اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور در پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌های کشور، درخواست خود را ثبت کرده و سپس با تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز در پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو به نشانی my.fda.gov.ir، تمامی مراحل ثبت، بررسی و صدور مجوز را به‌صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو با اشاره به اهداف اجرای این خدمت الکترونیکی گفت: راه‌اندازی این فرآیند در راستای اجرای تکالیف قانونی ناشی از ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به فعالان حوزه سلامت انجام شده و زمینه یکپارچه‌سازی فرآیند‌های صدور مجوز را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شفاف‌سازی فرآیندها، یکپارچه‌سازی اطلاعات، کاهش زمان صدور مجوز، تسهیل ثبت و پیگیری درخواست‌ها، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و حذف مراجعات غیرضروری از مهم‌ترین مزایای الکترونیکی شدن این مجوز است که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور داشته باشد.