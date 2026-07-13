مردم مومن و ولایت‌مدار شهرستان شهریار در شب یکصد و سی و چهارمین حضور مستمر خود در میادین، با تجمع گسترده در مقابل صحن مطهر امامزاده اسماعیل (ع) و میدان شهدای گمنام، بار دیگر بر پیمان وفاداری خود تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمعات مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف جامعه شهریار در محور‌های اصلی شهر رقم خورد. میدان‌داران در حالی که پرچم‌های انقلاب و ولایت را به دست داشتند، با سر دادن شعار‌های «الله‌اکبر» و «خامنه‌ای رهبر»، بر ایستادگی در برابر دشمنان و تداوم مسیر ولایت تأکید کردند. این حضور مستمر در شب ۱۴۳، نمادی از اراده و همبستگی مردم شهریار در راستای حمایت از رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.