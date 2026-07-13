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استاندار هرمزگان گفت: با توزیع بیش از ده هزار میلیارد تومان از اعتبارات استانی، بودجه امسال به ۲۲ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، محمد آشوری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان افزود: براین اساس بودجه امسال استان ۳۲ درصد بیشتر از پارسال است.
وی گفت: بیش از ده همت از این اعتبارات بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت، الزامات دستگاهی و سهم شهرستانها توزیع شده است.
استاندار هرمزگان افزود: ده همت اعتبار نیز در پیوست بودجه برای تکمیل طرحهای ملی از جمله بیمارستانها و آب و فاضلاب پیشبینی شده است.
آشوری گفت: هرمزگان رتبه پنجم کشور را در زمینه اختصاص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کسب کرده و اکنون حدود ۵ درصد از کل اعتبارات استانهای کشور در اختیار هرمزگان است.
وی به ردیفهای خاص بودجهای امسال اشاره کرد و گفت: اختصاص دو همت برای توسعه مکران، یک همت ویژه جزایر، ۷۵۰ میلیارد تومان در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی و بیش از چهار همت از محل منابع نفت و گاز، از جمله محورهای بودجه امسال است که نقش مؤثری در رفع مطالبات مردم و شتاب بخشی به توسعه استان دارد.
استاندار هرمزگان از طراحی مدلی برای تأمین مالی با مشارکت بنگاههای اقتصادی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی خبر داد و گفت: علاوه بر این، سامانه پایش طرحهای عمرانی و اقتصادی به زودی راهاندازی میشود تا نظارت بر اجرای طرحها تقویت شود.
مدیر تلفیق بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی هرمزگان نیز در این نشست گفت: ۴۵ درصد از بودجه ده همتی استانی با هدف توسعه متوازن در حوزههای آب، راه روستایی، بهداشت، درمان و ورزش توزیع شده است.
رویا امامی افزود: اکنون ۸۵۰ طرح نیمه تمام در استان وجود دارد که برای تکمیل آنها به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی گفت: مبنای اصلی تصمیمگیری برای اختصاص بودجه، شاخصهای عدالت محور مانند نرخ بیکاری، سرانه زیرساختی و محرومیتزدایی در شهرستانها است تا توازن توسعه در سراسر استان محقق شود.
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