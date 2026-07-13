معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی به ۸ شهر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیر ماه نقاطی از شهر‌های آبادان، اهواز، شادگان، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک و بهبهان مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.

او افزود: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت و در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نیز نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفتند.

حیاتی ادامه داد: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه نیز ۴ نقطه در شهرستان‌های امیدیه و ماهشهر و در ساعت ۲ بامداد نیز یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفتند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز نیز نقاطی در شهرستان‌های آبادان و شادگان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

او تاکید کرد: دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی خسارات احتمالی هستند که گزارش‌های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.