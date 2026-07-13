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طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای کتویه جویم به طول ۵ هزار متر مربع اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عسکرزاده مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جویم گفت: طرح بهسازی و آسفالت معابر و کوچههای روستای کتویه این شهرستان به طول پنج هزار مترمربع و هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ریال اجرا شد.
همچنین علی زارعی، فرماندار شهرستان جویم افزود: توسعه زیرساختهای روستایی نه تنها ارتقای کیفیت زندگی روستاییان را به دنبال دارد بلکه گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی و جلوگیری از مهاجرتها است.