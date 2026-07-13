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تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسران کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا، هند را شکست داد تا همچنان در صدر جدول گروه دوم این رقابتها باقی بماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال زیر ۱۸ سال پسران قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از یکشنبه ۲۱ تیر به میزبانی چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو آغاز شده است و به مدت هفت روز پیگیری میشود.
تیم والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۵:۳۰ دقیقه امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) در دومین بازی خود در این رقابتها به مصاف هند رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.
شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح این میدان شدند تا با دو برد و ۶ امتیاز در صدر گروه دوم مسابقات باقی بمانند.
امیر علی شمس، ابوالفضل پاشا امیری، نیما پیری، کامیاب عبداللهی فر، پدرام حیدری صفت، میلاد سالاری توماج و علی شیخ زاده ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بودند.
سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، آرش قهرمانی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت و آیدین چودار دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی به میدان رفتند.
کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علیاکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگشادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی میکنند.
تیم زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه فردا (سهشنبه ۲۳ تیر) به وقت تهران در سومین بازی خود به مصاف بحرین میرود.