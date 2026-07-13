به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در این همایش فرهنگ سازی را عامل مهمی برای کاهش تصادفات در رانندگی دانست و با تشکر از فعالیت‌های پلیس راهور و اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در کاهش ۳۵ درصدی تصادفات در شهرستان بر همکاری برای اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اثرگذار در راستای کاهش تصادفات تاکید کرد.

ناصر اسدی گفت: در این همایش به ۱۴۵ موتور سوار شاهین شهری کلاه ایمنی اهدا شد.