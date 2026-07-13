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مأموران انتظامی قائنات در بازرسی از ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه تریلی ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: ماموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به دو دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ فولادی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشف کردند.
وی گفت: مأموران در این خصوص ۳ دستگاه خودرو را توقیف و ۳ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.