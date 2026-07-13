به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسن مقیسه، پژوهشگر و مؤلف کتاب «امین زبان و ادب پارسی» با اشاره به منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه زبان و ادب فارسی، گفت: رهبر شهید همواره زبان فارسی را ستون اصلی فرهنگ، هویت و تمدن ایرانی ـ اسلامی می‌دانستند و بر حفظ، تقویت و گسترش آن در داخل و خارج از کشور تأکید داشتند.

وی با بیان اینکه حمایت از زبان فارسی تنها بخشی از منظومه فرهنگی رهبر شهید بود، افزود: ایشان در کنار تأکید بر پاسداشت زبان فارسی، تقویت فرهنگستان‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسانه ملی، ترویج کتاب‌خوانی، دیدارهای مستمر با شاعران، حمایت از فلسفه، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را از ارکان مهندسی فرهنگی کشور می‌دانستند.

مقیسه با اشاره به آشنایی گسترده رهبر شهید با ادبیات فارسی و جهان گفت: ایشان از نوجوانی با متون ادبی مأنوس بودند و آثار برجسته ادبیات فارسی و جهان را مطالعه کرده بودند. تسلط بر سبک‌های مختلف شعر فارسی، آشنایی با شاعران کلاسیک و معاصر و سرودن شعر با تخلص «امین» از ویژگی‌های برجسته شخصیت ادبی ایشان بود.

مؤلف کتاب «امین زبان و ادب پارسی» ادامه داد: رهبر شهید در دیدارهای سالانه با شاعران، علاوه بر نقد و تحلیل آثار، بر نقش شعر و ادبیات در تقویت فرهنگ و هویت ملی تأکید می‌کردند و سنت تقریظ‌نویسی بر کتاب‌ها را به ابزاری مؤثر برای ترویج فرهنگ مطالعه تبدیل کردند.

این پژوهشگر با اشاره به جایگاه رسانه ملی در نگاه رهبر شهید تصریح کرد: بخشی از رهنمودهای ایشان در حوزه فرهنگ سازی درباره پاسداشت زبان فارسی خطاب به صداوسیماست که نشان‌دهنده اهمیت رسانه ملی در پاسداری از زبان فارسی و ارتقای کیفیت زبان در فضای عمومی کشور است.

مؤلف کتاب «امین زبان و ادب پارسی» با تأکید بر نگاه تمدنی رهبر شهید به زبان فارسی گفت: از منظر ایشان، تقویت زبان فارسی به معنای تقویت هویت، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی است و آموزش این زبان در کشورهای مختلف، به‌ویژه در حوزه تمدنی ایران، باید به عنوان یکی از راهبردهای مهم دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دنبال شود.

مقیسه خاطرنشان کرد: رهبر شهید معتقد بودند معرفی فرهنگ ایران به جهان نباید تنها به ترجمه آثار فارسی محدود شود، بلکه گسترش آموزش زبان فارسی در کشورهای مختلف، زمینه‌ساز تعمیق پیوندهای فرهنگی و افزایش نفوذ تمدنی ایران خواهد بود.