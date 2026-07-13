به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شناسایی کانون‌های بحرانی گرد و غبار، از آمادگی مقامات ارشد عراقی برای همکاری دوجانبه در مدیریت منابع آبی فرامرزی و اجرای برنامه‌های مشترک مهار ریزگرد‌ها خبر داد.

شینا انصاری با اشاره به تمرکز این سازمان بر مدیریت علمی کانون‌های داخلی گرد و غبار، گفت: با شناسایی و اولویت‌بندی کانون‌های بحرانی، اکنون نقشه راه برای مدیریت منابع آلاینده داخلی مشخص شده است.

او با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌های هوای کشور منشأ فرامرزی دارد، افزود: یکی از کانون‌های اصلی گرد و غبار در نوار مرزی عراق و سوریه واقع شده که به دلیل سال‌ها جنگ و رهاسازی اراضی کشاورزی، به منبعی بزرگ برای تولید گرد و غبار تبدیل شده است. علاوه بر آن، کانون‌هایی در عربستان سعودی و نقاط مختلف عراق نیز در تشدید این پدیده نقش دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر دیپلماسی فعال ایران در عرصه بین‌المللی، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد روز جهانی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار و پیگیری گزارش‌های تخصصی در نشست یونیا ۷ کنیا، ضرورت مشارکت منطقه‌ای را به یک مطالبه جهانی تبدیل کرده است.

انصاری درباره رایزنی‌های اخیر با طرف عراقی تصریح کرد: خوشبختانه هم رئیس‌جمهور و هم وزیر محیط زیست عراق، به دلیل سوابق تخصصی و شناخت عمیق از چالش‌های زیست‌محیطی، تمایل بالایی برای همکاری در حوزه مدیریت آب‌های فرامرزی و مهار کانون‌های تولید ریزگرد دارند.

وی در پایان تاکید کرد: این موضوع به‌صورت جدی در سطوح دیپلماتیک در حال پیگیری است. هرچند ممکن است روند اجرایی این همکاری‌ها تحت تأثیر شرایط و بی‌ثباتی‌های منطقه قرار گیرد، اما ایران امیدوار است با مشارکت کشور‌های همسایه، گام‌های مؤثری برای کاهش آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار برداشته شود.