برای حمایت از مشاغل خانگی، محلی وکارگاهی متوسط، بازار روز در بویین میاندشت راه اندازی شد.

برای حمایت از تولیدات محلی و کارگاهی متوسط در بویین میاندشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تسهیگر طرح حمایت از مشاغل خانگی ومحلی گفت: بازار روز با هدف حمایت از مشاغل خانگی، کارگاهی متوسط ومحلی با حمایت دفتر امور اقتصادی ودفتر امور روستای استانداری راه اندازی می‌شود.

فاطمه مقصودی افزود: اواسط فروردین تاکنون ۸۵ غرفه عرضه تولیدات محلی، مشاغل خانگی وکارگاهی دایر شده است.

وی گفت: هر جمعه در بازار روز بویین میاندشت در کنار مصلی نماز جمعه تولید کنندگان وهنرمندان صنایع دستی تولیدات خود را برای فروش عرضه می‌کنند.