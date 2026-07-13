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مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری به دلیل مصرف بیش از الگو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محمد حسین زارعی اعلام کرد: از ابتدای خرداد تاکنون، این تعداد مشترک اداری با وجود اطلاعرسانیهای صورتگرفته درباره ناترازی انرژی، مصرفی بیش از الگو داشتهاند که منجر به اعمال محدودیت توسط کنتور هوشمند شده است.
وی با اشاره به اینکه این شرکت ۱۳۲۷ مشترک اداری مجهز به کنتور هوشمند دارد، تأکید کرد : همه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت صرفهجویی در مصرف برق هستند.
پرداخت پاداش به مشترکان همکار
زارعی از همکاری اداره های دولتی و نهادهای عمومی قدردانی کرد و گفت تابستان گذشته بیش از ۸ مگاوات مدیریت بار در بخش اداری محقق و بیش از ۹۵۳ میلیون ریال پاداش به ۱۲۷ اداره همکار پرداخت شد.
الزام به کاهش مصرف و قطع برق متخلفان
کیوان نامجو، مجری طرح پایش اداره های فارس هم، گفت: مصرف برق اداره ها به صورت مستمر توسط کنتورهای هوشمند رصد میشود و مشترکان اداری موظفند مصرف خود را در ساعات کاری ۳۰ درصد و در ساعات غیرکاری ۷۰ درصد نسبت به ساعت اداری کاهش دهند.
وی افزود: بر اساس ابلاغ وزارت کشور، دمای محیط ساختمانهای اداری باید روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم شود. در صورت رعایت نکردن یا خودداری از خاموش کردن سامانههای سرمایشی در ساعت ۱۳، برق اداره های متخلف، از راه دور قطع خواهد شد.
راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف
نامجو راهکارهای زیر را برای مدیریت مصرف برق در ادارات پیشنهاد کرد:
استفاده از روشنایی روز و لامپهای LED و SMD فوق کممصرف
خاموش کردن چراغها در زمانهای غیرضروری
نصب سنسور حضور و نورسنج در راهروها و اتاق جلسات
خاموش کردن کامپیوتر، مانیتور و پرینتر در پایان ساعت کاری
تنظیم کولرها روی دمای آسایش (۲۵ درجه)
بستن دربها و پنجرهها هنگام استفاده از کولر
نصب سایبان، پرده و پنجره دوجداره