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برای واحدهای صنفی متخلف به دلیل تغییر و حذف قیمت اجناس و کم فروشی در شهر صغاد شهرستان آباده پرونده تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: در بازرسیهای مشترک از اصناف این شهر، برای یک واحد خواروبارفروشی به دلیل تغییر قیمت برخی اجناس، یک واحد عمده فروشی به دلیل حذف قیمت اجناس و یک نانوایی به دلیل کم فروشی و کاهش وزن چانه نان، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
محمد کاوه افزود: گشتهای مشترک ادارههای تعزیرات حکومتی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در شهرها و روستاهای تابعه بخش بهمن و صغاد با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان، کنترل قیمت کالاهای اساسی و برخورد با هرگونه سودجویی ادامه دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.