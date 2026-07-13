به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: در بازرسی‌های مشترک از اصناف این شهر، برای یک واحد خواروبارفروشی به دلیل تغییر قیمت برخی اجناس، یک واحد عمده فروشی به دلیل حذف قیمت اجناس و یک نانوایی به دلیل کم فروشی و کاهش وزن چانه نان، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

محمد کاوه افزود: گشت‌های مشترک اداره‌های تعزیرات حکومتی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در شهر‌ها و روستا‌های تابعه بخش بهمن و صغاد با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و برخورد با هرگونه سودجویی ادامه دارد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.