شب یکصد و سی و چهارمین تجمعات مردمی شهرستان پیشوا، با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف جامعه، در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع مردمی که با استقبال چشمگیر مردم پیشوا همراه بود، محوریتی بر انسجام اجتماعی و تقویت پیوندهای ایمانی داشت. در این مراسم، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی‌های راهبردی، قرائت ادعیه و اجراهای فرهنگی برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با تأکید بر اهمیت همدلی و همبستگی، بر تداوم این مسیر و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در راستای آرمان‌های انقلاب تأکید کردند. حضور پرشور مردم در این شب، بار دیگر نشان‌دهنده اراده و هم‌سویی اقشار مختلف شهرستان پیشوا در مسیر ایستادگی و معنویت است.