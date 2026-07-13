پخش زنده
امروز: -
عکاس آبادهای در نمایشگاه مجازی عکس "روز دهم" عاشورا و کربلا را در روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایشگاه مجازی مجموعه عکس «روز دهم» اثر غلامرضا حیدرپناه با نمایش ۳۶ قطعه عکس با محوریت سبک ابداعی بداههگرافی در عکاسی آیینی تعزیه در بستر اینترنت و به نشانی روز دهم/https://heydarpanah.com برگزار میشود.
"روز دهم" هفتمین مجموعه از طرحهای این عکاس است که در بیش از ۱۰ سال شکل گرفته است و در این رویکرد ، عکس تنها ثبتکننده یک واقعه نیست بلکه به بستری برای بازآفرینی حافظه، احساس و ادراک تبدیل میشود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.