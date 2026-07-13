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محمود یوسفی، درباره مقاومت مردم ایران و پای کار بودنشان برای نظام اسلامی شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود یوسفی، درباره مقاومت و پایداری مردم غیور ایران و پای کار بودنشان برای نظام اسلامی شعری سروده است.
تا ابد هم قدم راه شهیدان هستیم
پای جمهوری اسلامیایران هستیم
حرف میهن به میان آمده باید برخاست
بغض بدر است که بیرون زده باید برخاست
وقت رزم است از این غمکده باید برخاست
همچو رعدی به تن لشکر شیطان هستیم
پای جمهوری اسلامی ایران هستیم
دست خیبرشکن حیدر کرار اینجاست
غیرت و همّت و ایثار علمدار اینجاست
آه ای منتقمان! لشکر مختار اینجاست
در دل معرکه چون سرو چو طوفان هستیم
پای جمهوریاسلامیایران هستیم
این وطن خطه عشق و ادب و احساس است
روی هر ذرّه ز خاک تن خود حساس است
پیرو مکتب جنگاوری عباس است
تا دم مرگ یقین در دل میدان هستیم
پای جمهوری اسلامی ایران هستیم
این وطن جان و تن ماست خدا میداند
خاک آن پیرهن ماست خدا میداند
پرچمش هم کفن ماست خدا میداند
تا نفس هست همه بر سر پیمان هستیم
پای جمهوریاسلامیایران هستیم
پای این عهد قدیم و ازلی میمانیم
ما همانیم که همراه ولی میمانیم
کوفیان تا به ابد پای علی میمانیم
در ره دین خدا خیل فراوان هستیم
پای جمهوری اسلامی ایران هستیم
مرد میدان خطر مرد خدا خامنهایست
چشم بد دور که این رهبر ما خامنهایست
باز فرماندهی کل قوا خامنهایست
در پناه کرم شاه خراسان هستیم
پای جمهوری اسلامی ایران هستیم
از پس پرده برون عاقبت آن ماه آید
یا لثارات بیایید که خونخواه آید
آی مردم! پسر فاطمه از راه آید
همچو یعقوب پی یوسف کنعان هستیم
پای جمهوری اسلامی ایران هستیم