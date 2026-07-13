به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیروز در رقابت نخست سومین روز این مرحله، تیم رعد پدافند هوایی تهران برابر پالایش نفت آبادان با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

همچنین در رقابت دوم تیم مناطق نفت خیز جنوب در برابر عقاب نهاجا با نتیجه چهار بر یک به برتری رسید.

در دیدار سوم، تیم فولاد مبارکه سپاهان با نتیجه ۳ بر۲ در برابر پتروشیمی بندرامام به پیروزی دست یافت.

دیدار‌های مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز بزرگسالان آقایان باشگاه‌های کشور تا سه شنبه ۲۳ تیر ادامه خواهد داشت.