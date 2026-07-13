مردم شهرستان ورامین در شب یکصد و سی و چهارمین حضور مستمر خود در میادین، با تجمعی گسترده و حماسی، بار دیگر بر اراده راسخ خود در برابر قدرت زور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمع مردمی که فراتر از یک اجتماع ساده بود، نمادی از ایستادگی و پیروزی اراده ملت بر تهدیدات دشمن به شمار می‌رود.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با شعار‌های حماسی، از نیرو‌های مسلح کشور خواستند تا در برابر هرگونه تجاوز دشمنان، پاسخ‌هایی چند برابر و پشیمان‌کننده دهند و بر لزوم بازدارندگی کامل در برابر توطئه‌های خارجی تأکید کردند.