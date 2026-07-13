به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،علی کاظمی گفت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۲ هزار و ۴۱۸ نفر مرز مهران، ۲۲ نفر مرز خسروی و سه نفر سایر مرز‌ها را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون هزار و ۷۶۶ نفر مرد و یک‌هزار و ۱۷۶ نفر زن در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده، هزار و ۷۶۲ نفر با خودروی شخصی، ۸۹۰ نفر با اتوبوس، ۲۰۰ نفر با قطار، ۲۴ نفر با هواپیما، ۵۰ نفر با تاکسی و ۱۵ نفر با مینی‌بوس به سفر اربعین اعزام خواهند شد.

وی از متقاضیان خواست ثبت‌نام خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به زائران با سهولت بیشتری انجام شود.