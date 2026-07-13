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مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: تا پایان روز ۲۱ تیرماه، ۲ هزار و ۹۴۲ نفر از زائران خراسان شمالی برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،علی کاظمی گفت: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۲ هزار و ۴۱۸ نفر مرز مهران، ۲۲ نفر مرز خسروی و سه نفر سایر مرزها را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند.
وی افزود: تاکنون هزار و ۷۶۶ نفر مرد و یکهزار و ۱۷۶ نفر زن در سامانه سماح نامنویسی کردهاند.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده، هزار و ۷۶۲ نفر با خودروی شخصی، ۸۹۰ نفر با اتوبوس، ۲۰۰ نفر با قطار، ۲۴ نفر با هواپیما، ۵۰ نفر با تاکسی و ۱۵ نفر با مینیبوس به سفر اربعین اعزام خواهند شد.
وی از متقاضیان خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا برنامهریزی و ارائه خدمات به زائران با سهولت بیشتری انجام شود.