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رئیس اداره منابع طبیعی سلسله گفت:در عملیاتی قاطعانه توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله، ۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه سراب خاصان (کهمان) رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الله میری بیان کرد:در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله اقدام به قلعوقمع درختان کاشته شده در سایت جنگلی و آزادسازی ۵ هکتار از اراضی ملی منطقه کهمان کردند.
وی گفت:این عملیات که با حضور میدانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سلسله و نیروهای تحت امر اجرا شد، شامل رفع تصرف و قلع و قمع درختان کاشته شده مثمر درون اراضی جنگلی بود که بهصورت غیرقانونی توسط افراد سودجو در این منطقه کاشته شده بود. منطقه کهمان به دلیل ارزش بالای اکولوژیک و پتانسیلهای گردشگری، همواره یکی از نقاط هدف برای دستاندازیهای غیرقانونی بوده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سلسله ضمن قدردانی از یگان حفاظت در این عملیات، تصریح کرد:حفاظت از منابع طبیعی خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد عدهای سودجو با تصرف غیرقانونی اراضی ملی، حقوق عموم مردم را تضییع کنند.