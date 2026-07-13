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روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای از انهدام پایگاه موشکهای زمین به زمین ارتش کودککش آمریکا در کویت به دست رزمندگان نیروی زمینی سپاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
به استحضار ملت شریف ایران میرسانیم؛
در چهارمین مرحله از عملیات مقابله به مثل، رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه، پایگاه موشکهای زمین به زمین ارتش کودککش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند و دو سکوی موشکی "هیمارس" و زاغههای مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ