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شهردار آستانه اشرفیه گفت: با تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار، تا پایان امسال ۱۸۰ هزار متر مربع از معابر شهری آستانه اشرفیه بهسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهردار آستانه اشرفیه از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی معابر شهری این شهر خبر داد و گفت: با این مبلغ تا پایان سال ۱۸۰ هزار مترمربع آسفالت با ضخامت متوسط ۵ سانتی متر در نقاط مختلف شهر انجام میشود.
علی کیا افزود: اگرچه حجم عملیات آسفالت امسال نسبت به سال گذشته که ۱۲۰ هزار متر مربع بود افزایش یافته است، اما با توجه به نیازهای گسترده شهر، این میزان کافی نیست، و چشمانداز و هدف ما در آینده، رسیدن به سطح ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سال است تا بتوانیم به تدریج وضعیت زیرساختی شهر را به سطح مطلوبی برسانیم و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهیم.