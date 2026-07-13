به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: در کل کشور تاکنون ۵۰۰ زائر برای شرکت در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین شرکت کرده‌اند که از این میزان ۶۴ هزار خوزستانی هستند.

محمد امین یاقوت افزود: اهواز با ۲۱ هزار زائر سومین شهرستان کشور از نظر ثبت نام کننده زوار در سامانه سماح است.

او با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه سماح برای دریافت هر گونه خدمات بیمه‌ای و ارزی ضروری است افزود: زوار حسینی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی می‌توانند به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir مراجعه کنند.

مدیر حج وزیارت خوزستان در پایان از زائران اربعین حسینی خواست ثبت نام خود را به روز‌های آخر موکول نکنند.