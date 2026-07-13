به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در این آیین گفت:حضور حماسی آیین تشییع قائد امت، سربلندی و عظمت ملت را به تماشا گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالجواد ابراهیمی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب افزود: همه ما عزاداریم، اما مردم ایران صاحب این عزا هستند.

وی افزود: رهبر شهید کاری کرد که مردم به رشد، بصیرت و شجاعت رسیدند و اکنون روحیه رهبری در آحاد جامعه تزریق شده و این نعمت بزرگی است.

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: این جمع نورانی باید با پرچم انتقام در مسیر اربعین، فریاد خون‌خواهی رهبر شهید را به جهانیان برسانند.