پخش زنده
امروز: -
سفیر ایران در مادرید گفت: حدود ۲۰ سال قبل اندیشکده رند آمریکا (وابسته به پنتاگون) در گزارشی ۲۰۰ صفحهای نتیجه گرفت که شایستهترین فرد برای رهبری ایران آیتالله خامنهای است و علت آن را نگاه راهبردی ایشان ذکر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا زبیب سفیر ایران در مراسم بزرگداشت شهید امت در جمع شخصیتهای علمی، فرهنگی و هنری اسپانیا خاطرنشان کرد: مشاور اوباما در دوره ریاست جمهوری هم در مصاحبهای گفت جهان آیت الله العظمی خامنهای را به عنوان یک استراتژیست بزرگ میشناخت.
سفیر ایران در مادرید افزود: آیت الله العظمی خامنهای میتوانست مقامی باشد که تنها با مشاورانش پشت درهای بسته گفتوگو کند و رسانههای بزرگ جهان را به حضور بپذیرد، ولی زندگی رهبر شهید نشان داد که ویژگی ایشان مردمی بودن و صداقت در مردمی بودن است. تصاویر دیدار رهبر شهید انقلاب با خانواده شهید مسیحی، نشانه آن است که ایشان با مردم ارتباط مستقیم میگرفت؛ هر سال با گروههای مختلف از ادبا، شعرا، گروههای علمی، متخصصان دانشگاه، جوانان و زنان دیدار و گفتوگوی نزدیک داشت. در پایان عمر هم میان مردم خود و در دفترش شهید شد، همزمان با شهادت دانش آموزان مدرسه میناب.
رضا زبیب در مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله خامنهای گفت: ایران ۴۷ سال است که هدف بمباران تبلیغاتی رسانههای آمریکایی و غربی است؛ از سیاه نمایی درباره همه شئونات زندگی اجتماعی، سیاسی و اداری تا سیاه نمایی درباره شخصیت ایشان. کارلوس پاس نویسنده اسپانیایی که از سفر ایران برگشته به خوبی توضیح داده که با وجود ۵ دهه بمباران تبلیغاتی، برای تشییع جنازه ایشان چه قیامتی برپا شد و مردم چه طور او را تشییع کردند. در عراق هم همینطور بود و خیلی افراد با جدیت معتقدند اگر تشییع در کشورهای دیگری مثل پاکستان هم انجام میشد، جمعیت به مراتب بیشتر بود.
سفیر ایران در اسپانیا افزود: در دوره رهبری شهید انقلاب، ایران وارد باشگاه محدود تولیدکنندگان علم شد. ایران که یک درصد جمعیت جهان را دارد، در دوره ایشان دو درصد علم جهان را تولید کرد؛ در نانوفناوری چهارم، بیوفناوری هشتم، هوافضا یازدهم جهان شد. همچنین ایران توانست ماهواره بسازد و آن را به فضا بفرستد در حالی که کمتر از ۱۰ کشور توانستند چنین کاری انجام دهند. توان دفاعی، از نتایج این دستاوردها است. موشکهای ایران در طول دو تجاوز دشمن در برابر همه فناوریهای پیشرفته مقاومت کرد، به اهداف خورد و عملکردش متوقف نشد. از طرفی، پهپادهای ایرانی تا جایی در جهان شناخته شده که کشورهای مختلف تلاش میکنند از آن کپی برداری کنند. در حوزه دریا، آمریکا ۷ بار تلاش کرد تنگه هرمز را باز کند از جمله در چند شب گذشته ولی هر بار بدتر از قبل شکست خورد.