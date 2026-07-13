

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، استاندار مازندران در نشست با مدیران شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر ضرورت تحول در مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های اساسی استان، گفت: افزایش ظرفیت مهار آب‌های سطحی، احیای آب‌بندان‌ها، آغاز عملیات اجرایی سد‌های جدید و حرکت به سمت کشاورزی نوین، از مهم‌ترین راهبرد‌های استان برای عبور از تنش آبی و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری است.

مهدی یونسی رستمی افزود: سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب آب در مازندران مصرف می‌شود که حدود ۹۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی، هفت درصد مربوط به مصارف آشامیدنی و بقیه در بخش خدمات و صنعت مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل الگوی مصرف موجود و توسعه کشت دوم، مناطق مرکزی و شرقی مازندران با تنش آبی مواجه هستند و برای رفع این وضعیت، باید نگاه مدیریتی و اجرایی در حوزه آب تغییر کند.

مهار آب‌های سطحی و احیای آب‌بندان‌ها

استاندار مازندران با اشاره به پایین بودن میزان مهار آب‌های سطحی در استان نسبت به میانگین کشوری گفت: میانگین مهار آب‌های سطحی در کشور بین ۴۵ تا ۴۸ درصد است، در حالی که این رقم در مازندران با احتساب سد گلورد که به تازگی به طور کامل به بهره‌برداری رسیده، حدود ۲۰ درصد است.





یونسی رستمی افزود: شتاب‌بخشی به طرح‌های مهار آب‌های سطحی برای مازندران یک ضرورت است، زیرا این اقدام هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است و هم می‌تواند پایداری بیشتری در تامین آب ایجاد کند.





وی همچنین با اشاره به ظرفیت آب‌بندان‌های مازندران افزود: در استان یک‌هزار و ۳۴ قطعه آب‌بندان با وسعتی حدود ۱۵ هزار هکتار وجود دارد که ظرفیت ذخیره‌سازی آنها حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. یعنی آب‌بندان‌های ما تقریبا به اندازه کل سد‌های استان ظرفیت ذخیره‌سازی آب دارند.





استاندار مازندران گفت: با لایروبی و دیواره‌سازی آب‌بندان‌ها، امکان افزایش حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی به ظرفیت ذخیره آب در استان وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش آبی ایفا کند.





وی با اشاره به افزایش جمعیت شناور و حضور گسترده مسافران در مازندران افزود: در برخی شهر‌های غربی استان از جمله رامسر، تنکابن، چالوس، رویان، نور و محمودآباد در مقاطعی با کمبود آب آشامیدنی مواجه می‌شویم که در دوران جنگ رمضان و حضور مسافرانی از سراسر کشور در استان نیز این وضعیت مشاهده شد.

تاکید بر پایان آبرسانی تانکری

یونسی رستمی ادامه داد: آبرسانی تانکری در استان مازندران قابل قبول نیست و باید با مدیریت مصرف، صرفه‌جویی، فرهنگ‌سازی و تکمیل زیرساخت‌های تامین آب، این وضعیت برطرف شود.





وی از پیگیری برای آغاز عملیات اجرایی سد‌های زارم‌رود و کسیلیان خبر داد و گفت: تامین منابع مالی این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا زیرساخت‌های آبی استان تقویت شود.





عبور از کشاورزی سنتی

استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی اقتصادی در استان گفت: مازندران ظرفیت بالایی در کشاورزی، اقتصاد سبز، فناوری‌های نو و اقتصاد دیجیتال دارد و باید از الگو‌های کم‌بازده و سنتی فاصله بگیرد.

وی افزود: با توجه به ارزش بالای زمین در مازندران، توسعه باید به سمت فعالیت‌های پربازده، دانش‌بنیان و متناسب با مزیت‌های واقعی استان هدایت شود.

یونسی رستمی با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران برای حضور در مازندران گفت: ایجاد واحد‌های صنعتی کم‌آب‌بر و طرح‌های دارای بازدهی بالا، در صورت تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز، می‌تواند به اشتغال‌زایی گسترده در استان منجر شود.





وی تاکید کرد: مازندران باید به محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود و تحقق این هدف، نیازمند تقویت زیرساخت‌های پایه است.