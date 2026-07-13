مردم شهرستان قرچک در یکصد و سی و چهارمین شب مستمر حضور در میدان امام خمینی (ره)، با تجمعی حماسی و خودجوش، بدعهدی‌های آمریکا را محکوم کرده و بر دفاع مقتدرانه از منافع ملی و بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های سرخ خون‌خواهی، خشم عمیق خود را از نقض تفاهم‌نامه‌ها توسط ایالات متحده ابراز داشتند. حاضران در این مراسم، با محکوم کردن بدعهدی‌های واشنگتن، انسداد تنگه هرمز را پاسخی مشروع و دندان‌شکن به زیاده‌خواهی‌های دشمن دانستند.

تجمع‌کنندگان در این میدان حماسی تأکید کردند که دوران «بزن و در رو» به پایان رسیده و جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. در این میان، شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا حسین» در محکومیت تروریسم دولتی آمریکا در فضای میدان طنین‌انداز شد.

حاضران در این تجمع خودجوش، انسجام ملی و تبعیت مطلق از ولایت فقیه را تنها ضامن خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اعلام کرده و این حضور گسترده را گوشه‌ای از عزم راسخ ملت ایران در برابر نظام سلطه دانستند.