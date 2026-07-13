۸ واحد صنفی در خراسان رضوی در یک هفته گذشته به دلیل اصرار بر تداوم تخلف مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان‌ رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در یک هفته اخیر، بیش از ۸ هزار واحد صنفی در استان مورد بازرسی قرار گرفتند و ۶۵۲ پرونده تخلفاتی تشکیل شد.

سیدمرتضی مدنی افزود: با هدف تکریم و خدمت به مجاوران و زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران، ۷۲۴ گروه گشت مشترک در سطح استان فعال شدند و ۸ هزار و ۲۶۹ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی بیان کرد: در نتیجه این بازرسی‌ ها، ۶۵۲ فقره پرونده تخلفاتی با موضوعاتی از جمله درج نکردن نرخنامه مصوب، گرانفروشی و کم‌ فروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مدنی با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌ های تشکیل‌ شده تصریح کرد: مجموع ارزش ریالی این پرونده‌ ها بیش از ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.