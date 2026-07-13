به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نخستین جلسه صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، حامد صبوری قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی و جمعی از اعضای ستاد حضور دارند.

همچنین در این نشست اداره‌های کل آموزش و پرورش در ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به‌صورت برخط در جلسه حاضر هستند.

برنامه‌ریزی، هماهنگی و بررسی اقدامات مرتبط با برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های اربعین حسینی و نقش‌آفرینی وزارت آموزش و پرورش در این جلسه در دستور کار قرار دارد.