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نخستین جلسه ستاد اربعین وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگی به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای اربعین حسینی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نخستین جلسه صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، حامد صبوری قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی و جمعی از اعضای ستاد حضور دارند.
همچنین در این نشست ادارههای کل آموزش و پرورش در ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بهصورت برخط در جلسه حاضر هستند.
برنامهریزی، هماهنگی و بررسی اقدامات مرتبط با برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای اربعین حسینی و نقشآفرینی وزارت آموزش و پرورش در این جلسه در دستور کار قرار دارد.